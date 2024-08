TERREMOTO OGGI: SISMA IN CAMPANIA

Inizia una nuova settimana e anche oggi lunedì 12 agosto vi forniamo tutti i principali aggiornamenti riguardo alla situazione di terremoti in Italia e non solo, puntuale appuntamento quotidiano con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, conosciuto anche con l’acronimo di INGV che aggiorna con un report dettagliato e compreso, attenzione sempre alta vista la sismicità dell’Italia che purtroppo anche nelle ultime ore ha registrato dei casi di terremoto. La terra è tornata a tremare in Campania dopo la paura recente ai Campi Flegrei, intorno alle 3 di notte una scossa di magnitudo 2.2 ha spaventato a Castelfranci, in provincia di Avellino.

Oggi l’INGV ha infatti aggiornato sulle scosse notturne in Campania, con una in particolare che ha spaventato i locali quando l’orologio segnava le 03.08, avvenimento avvenuto a una profondità di 9 km, mentre la latitudine era di 40.94 con una longitudine di 15.02. Il terremoto a Castelfranci non ha avuto una portata enorme, ma ha spaventato alcuni dei residenti scesi in strada dopo la paura presa. Nelle vicinanze troviamo Avellino, ma anche Summonte, Contrada, Montefredane e Manocalzati.

TERREMOTO OGGI: ALTRE PICCOLE SCOSSE IN ITALIA

La scossa in Campania non è stata l’unica della notte, la giornata di oggi 12 agosto 2024 è infatti iniziata con notizie arrivate anche dall’Adriatico Settentrionale, un terremoto in mare di 2.4 ML., ma anche nelle acque del Tirreno con 2.7 ML, poco dopo la mezzanotte invece da segnalare anche un terremoto di oggi sulla costa Siciliana Centro settentrionale a Palermo

Queste ma anche altre scosse minori che probabilmente non sono neanche state percepite dall’INGV, in ogni caso vi terremo aggiornati con novità e notizie riguardanti la questione terremoti in caso di ulteriori segnalazioni da riportare oggi con tutti i movimenti dai 2 gradi in su, quelli rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia su tutto il territorio italiano delle prossime ore.

