Terremoto oggi a Lipari, M 2.9/ Ultime scosse Messina: paura anche a Milazzo

Terremoto a Lipari oggi, mercoledì 9 ottobre 2019: la Sala Sismica Ingv – Roma ha registrato un sisma di magnitudo 2.9 con epicentro nella Costa Siciliana nord orientale – a 43 chilometri da Messina – con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3, 15.08 ad una profondità di 198 km. Attimi di terrore nel Messinese, dunque, anche se per il momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore nella zona est della Sicilia, con il sisma che è stato registrato anche in altri comuni: l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala Milazzo, Oliveri, Terme Vigliatore, Falcone e Patti. Ricordiamo che Lipari fa parte dell’arcipelago delle isole Eolie.

TERREMOTO OGGI A LIPARI, M 2.9: PAURA A MESSINA E DINTORNI

La zona di Messina nell’ultimo periodo è stata spesso colpita da fenomeni sismici. In particolare, segnaliamo due scosse nel mese di giugno. La prima risale al 5 giugno, magnitudo 3.5 con epicentro a Capizzi, mentre la seconda al 25 giugno, magnitudo 2.9 con epicentro nello Stretto di Messina. Senza dimenticare la serie di terremoti del 3 giugno, con tre scosse nel giro di poche ore: la prima con epicentro a Capizzi, la seconda con epicentro a Galati Mamertino e la terza con epicentro a Longi. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione a Lipari e, in generale, sulla Costa Siciliana nord orientale: il Sud deve di nuovo fare i conti con un sisma, dopo quello registrato a Catanzaro con magnitudo 4.0.

