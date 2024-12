Il bollettino delle scosse di terremoto oggi – dopo quanto successo già nella giornata di ieri – torna a puntare i riflettori sull’area di Matera con un evento tellurico registrato dall’Ingv (ovvero l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) poco dopo lo scoccare dell’una di notte che si unisce – peraltro – ad un precedente sisma rilevato dai sismografi poco prima della mezzanotte: giornate di paura – insomma – per la Basilicata, ma nonostante questo al contempo sembra che tra una scossa di terremoto e l’altra non si siano rilevati danni di alcun tipo, né agli oggetti, né (fortunatamente) alle persone.

Terremoto oggi Matera M 2.0/ Ingv ultime notizie: sisma in Basilicata vicino Ferrandina

Entrando subito nel dettaglio della scossa di terremoto oggi rilevata a Matera, dobbiamo spostarci a qualche chilometro (precisamente 23) di distanza dalla città lucana per approdare nel piccolo comune di Ferrandina: qui – infatti – alle ore 1:16 l’Ingv ha rilevato un sisma di magnitudo 2.1 sulla scala Richeter che si è generato esattamente alle coordinate 40.4910, 16.4510 (sempre latitudine e longitudine) con un ipocentro localizzato ad una profondità di 19 km tale – fortunatamente – da attutire l’impatto sismico. Un evento – anticipavamo già prima – non isolato visto che sempre il comune di Ferrandina nella tardissima serata di ieri, alle ore 23:53 è stato interessato da un altro terremoto che però si è fermato ad una magnitudo di 1.8 sulla scala tellurica.

Terremoto oggi Siracusa M 2,6/ Ingv ultime notizie, sisma anche nel mar Ionio meridionale

Tutte le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Ingv: doppio evento in quel di Perugia

Rimanendo ancora un attimo nel territorio lucano, tra le scosse di terremoto oggi rilevate dall’Istituto ed inserite nel tradizionale bollettino giornaliero ne emerge anche una seconda registrata alle ore 7:38 che questa volta ci porta a pochi passi dal comune di Latronico (in provincia di Potenza) con un evento tellurico di 1.4 di magnitudo sulla scala Richter: nonostante in questo caso l’ipocentro fosse solamente a 10 km di profondità, sembra che non ci siano stati danni o feriti, trattandosi peraltro di un comune scarsamente abitato.

Terremoto Campi Flegrei/ Divieto di nuove costruzioni a Pozzuoli, Bacoli e alcune zone di Napoli

Complessivamente, il bollettino dell’Ingv nella mattinata di oggi ha rilevato (oltre alle due appena viste) solamente altre 5 scosse di terremoto: tra queste ve ne segnaliamo in particolare due rilevate entrambe in Umbria tra le ore 00:24 e le 00:44, localizzate rispettivamente in quel di Pietralunga e Norcia, entrambi comuni alle porte di Perugia. La prima delle due scosse ha raggiunto una magnitudo di 1.3 sulla scala Richter, leggermente cresciuta fino all’1.5 per il secondo evento tellurico; ma esattamente come nel caso del territorio lucano non giungono notizie di danni, feriti o problemi di alcun tipo.