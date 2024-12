TERREMOTO OGGI IN BASILICATA: I DATI INGV

La Basilicata si è svegliata con una scossa di terremoto oggi, che fortunatamente non ha avuto un’intensità tale da rappresentare un motivo di preoccupazione per la popolazione locale. Infatti, il sisma è stato di magnitudo ML 2.0 sulla scala Richter, stando ai dati forniti dalla Sala Sismica con sede a Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

Il terremoto oggi è stato registrato alle ore 04:23 di domenica 1 dicembre 2024, in provincia di Matera; in particolare, l’epicentro è stato individuato a 4 chilometri circa da Ferrandina. Ma sono disponibili dati ancor più dettagliati, grazie alle coordinate geografiche raccolte dall’Ingv.

Infatti, l’epicentro è stato localizzato a latitudine 40.4780, longitudine 16.4190 e con ipocentro a una profondità di 22 chilometri circa. Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del terremoto oggi, si segnalano anche Salandra, Pomarico, Miglionico, San Mauro Forte, Grottole, Craco, Pisticci, Garaguso e Stigliano.

TERREMOTO OGGI ANCHE IN PIEMONTE AD ACCEGLIO

Un’altra scossa di terremoto oggi, di intensità ancor più lieve, è stata registrata alle ore 08:20 in Piemonte. In questo caso la magnitudo registrata dalla Sala Sismica Ingv è stata di ML 1.1 sulla scala Richter, mentre per quanto riguarda l’epicentro, è stato individuato a 11 chilometri circa da Acceglio, un piccolissimo paesino che si trova in provincia di Cuneo.

In particolare, il punto preciso in cui si è verificato il terremoto è stato localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.5340, longitudine 6.8790 e ad una profondità di 10 chilometri. In merito alla lista dei Comuni più vicini all’epicentro di questo terremoto, quindi entro i 20 chilometri, ne vengono segnalati nove, tutti in provincia di Cuneo. Si tratta di Bellino, Prazzo, Pontechianale, Casteldelfino, Elva, Canosio, Argentera, Marmora e Stroppo.

