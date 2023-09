TERREMOTO OGGI A NAPOLI, SCOSSA M 3.6 AI CAMPI FLEGREI/ Ingv ultime notizie: Campania trema, panico in strada

Forte scossa di terremoto a Napoli avvertita alle ore 19,45. Al momento è stata localizzata dall’Osservatorio Vesuviano ai Campi Flegrei. Come riporta FanPage, panico al cinema The Space, dove gli spettatori in sala per le visioni dei film sono fuggiti impauriti, rifugiandosi in strada. Segnalazioni anche a Chiaia, Vomero, Fuorigrotta, Bagnoli e nella zona collinare. Prima della scossa, si è avvertito un forte boato.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 7 settembre 2023, numeri vincenti!

L’Ingv ha comunicato che la magnitudo del terremoto che ha colpito Napoli e i Campi Flegrei non è al momento disponibile per un problema di “ricalcolo”: l’evento è comunque definito come “significativo”. Tante le segnalazioni anche sui social. Tra queste quella di Marco Liorni, che su Twitter ha scritto: “Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a Catena. Tutti hanno mantenuto la calma”.

Valditara: "Abbiamo aumentato i prof di sostegno"/ "Ora lavoriamo anche alla rivoluzione degli ITS"

Terremoto Napoli: avvertito in tutta la città

L’epicentro del terremoto a Napoli sarebbe nella zona degli Astroni. Il terremoto è stato avvertito in varie zone della città, soprattutto nei quartieri dell’area occidentale e in quelli collinari come Fuorigrotta, Agnano, e Vomero secondo quanto riferito da TgR Campania. L’INGV ha parlato di uno sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, come spiega RTL 102.5. La prima scossa è avvenuta alle 19,45, alla profondità di 1,7 chilometri. La magnitudo preliminare calcolata in automatico dovrebbe essere di 3.6.

LEGGI ANCHE:

Sentenza Niccolò Ciatti: nessuna aggravante al killer/ Il padre: "Sconcertante. Ucciso per fraintendimento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA