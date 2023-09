Terremoto oggi Perugia M 2.6/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Siracusa

Una scosse di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in provincia di Perugia. Come si legge sul bollettino aggiornato live dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso a due chilometri a nord est della località di Norcia, nella regione Umbria. Come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma si è trattato di un terremoto con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter avvenuto nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:55 fra mercoledì 6 e giovedì 7 settembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.8060 gradi di latitudine, 13.1170 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Preci, Castelsantangelo sul Nera, Cascia, Visso e Arquata del Tronto, località della provincia di Perugia e Macerata, essendo il sisma registrato a cavallo fra Umbria e Marche. Foligno, distante 38 chilometri dall’epicentro, invece risultata essere la città più vicina al sisma, con Terni più staccata a 47, quindi Teramo a 51 e infine L’Aquila a 56.

TERREMOTO OGGI SIRACUSA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto anche in Sicilia, di preciso a otto chilometri a nord est di Carlentini, in provincia di Siracusa. In questo caso si è trattato di un evento tellurico dalla magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 2:47 della notte passata.

Come sempre a localizzarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma che ha comunicato le sue coordinate geografiche, leggasi 37.3310 gradi di latitudine, 15.0760 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona registrati i comuni di Lentini, Augusta, Melilli e Sortino, tutti del siracusano, ma la città più vicina è risultata essere Catania, distante 19 chilometri, con Acireale più staccata a 32, quindi Siracusa a 36 e infine Ragusa a 55 chilometri dall’epicentro. Le scosse di terremoto riportate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

