Terremoto oggi a Pavia, M 3,7/ INGV ultime scosse Montalto: paura a Milano e Genova

Un forte terremoto di grado M 3.7 ha sconvolto la mattinata nell’area vicino a Pavia, facendosi sentire fino al limitare di Milano e Genova dove già nei giorni scorsi si era temuto per le scosse in arrivo dall’area vicino Piacenza: il nuovo sciame sismico avvenuto stamattina tra le ore 7.16 e le 11.53 ha visto l’insorgere di due scosse di grado appunto 3.7% l’ultima e 2.9 la prima nella mattinata. Non vi sono segnalati danni anche perché per fortuna l’ipocentro del terremoto è stato piuttosto in profondità sotto il livello del terreno: 17 km di ipocentro nella scossa di M 2.9 e addirittura 32 per la seconda più forte di mezzogiorno. A livello di epicentro, i dati evidenziati dalla centrale operativa INGV vedono coinvolti – pur senza danni per fortuna – i comuni di Montalto Pavese, Rocca de Giorgi, Lirio, Mornico Losana, Calvignano, Montecalvo Versiggia, Pietra de Giorgi, Canevino, Olvia Gessi, Borgoratto Mormorolo, Torricella Verzate, Santa Maria della Versa, Borgo Priolo, Volpara, Ruino, Golferenzo, Cigognola, Fortunago, Corvino San Quirico, Castrana, Montescano, Broni, Robecco Pavese e Canneto Pavese.

TERREMOTO A PAVIA, PAURA FINO A MILANO E GENOVA

I danni non ci sono stati ma numerose sono state le segnalazioni dei cittadini da Pavia fino a Milano passando per alcuni comuni della Liguria fino a Genova: le vibrazioni del terremoto sono state avvertite nettamente e non solo nell’epicentro di Montalto Pavese che ha visto alcuni addirittura scendere per strada per il timore di eventuali crolli. Il tutto a pochi giorni dal terrore di giovedì dove tra Piacenza e Milano un’altra scossa di terremoto più forte (M 4.2 Richter) aveva fatto spaventare la cittadinanza già relegata in casa per la quarantena da coronavirus. Lo spavento oggi è rimasto anche a Piacenza, assieme a Novara, in aggiunta alle segnalazioni giunte da Milano, Genova e ovviamente Pavia: «Io un terremoto con epicentro nella mia provincia in 28 anni non me lo ricordavo.. #terremoto #finedelmondo #annobisesto», scrive un utente sui social tra i tantissimi che hanno scritto preoccupati per lo sciame sismico provocato nella mattinata di domenica.



