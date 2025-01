Si ripete puntuale – come ogni mattina – il nostro appuntamento con il bollettino delle scosse di terremoto oggi registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sembra presentarsi con una situazione di generale tranquillità fuorché per alcuni eventi particolarmente intensi che hanno coinvolto il nostro territorio nazionale: complessivamente, guardando all’interezza degli eventi riportati dal bollettino delle scosse di terremoto, oggi si parla di un totale di appena 14 sismi dei quali solamente 13 sono da ascrivere al nostro territorio nazionale (quasi tutti tra l’1 e il 2 di magnitudo) e il 14esimo risulta essere – almeno allo stato attuale – il più intenso della giornata.

Terremoto oggi Latina M 2.8/ Ingv ultime notizie: due scosse vicino Sezze nel Lazio

Partendo proprio da quest’ultimo, dobbiamo spostarci indietro nel tempo fino a 31 minuti dopo la mezzanotte (ora italiana) e volare fino al territorio albanese di Librazhd – poco distante dal confine con la Macedonia del Nord – per incappare nella più violenta scossa di terremoto oggi registrata dall’INGV: si tratta di un sisma che ha raggiunto il grado 3.3 sulla scala Richter e che si è sviluppato ad una profondità di soli 11 km rispetto alla crosta terrestre; ma d’altra parte – fortunatamente – per ora non sono ancora giunte informazioni su eventuali danni o feriti.

Terremoto Campi Flegrei/ Due scosse nelle ultime ore di M 1.2 e 1.9: numerose segnalazioni online

Terremoto oggi a Pisa di magnitudo 2.6: tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti da parte dell’INGV

Proseguendo nella scoperta delle scosse di terremoto oggi registrate dall’INGV possiamo ora tornare in Italia per dire fin da subito che la scossa più forte generatasi sul nostro territorio nazionale risale alle ore 7:33 ed è stata localizzata alle coordinate 43.2090, 10.8810 che ci riportano al territorio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina alle porte di Pisa: secondo i dati raccolti dall’Istituto il sisma ha raggiunto una magnitudo di 2.6 sulla scala Richter, con un ipocentro (ovvero la profondità) localizzato a soli 7 km; ma trattandosi di un’area montana non sembrano esserci stati grandi problemi per la popolazione.

Terremoto oggi Cosenza M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa di M 2.2 lungo il confine Slovenia-Croazia

Nel resto del bollettino delle scosse di terremoto oggi registrate dall’INGV poi salta all’occhio soprattutto un evento che ha raggiunto il grado 1.7 di magnitudo in quel di Sellano – in provincia di Perugia – all’una e 50 di notte: si tratta (a ben guardare) del primo terremoto di un mini sciame sismico che attualmente conta in totale altri cinque eventi che si sono sviluppati attorno all’area perugina coinvolgendo in altre tre occasioni il comune di Sellano – sempre con magnitudo attorno all’1 -, in un’altra quello di Gubbio – sempre con magnitudo 1 – ed infine anche quello di Scheggia e Pescelupo tutti tra le 2 di notte e le 7:52 del mattino.