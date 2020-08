Terremoto oggi a Siracusa M 3.4/ Ingv ultime scosse, diversi sismi anche a Roma

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter, si è verificata questa mattina poco dopo l’alba non lontano dalla Sicilia. Nel dettaglio, come riferito dai colleghi dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento è stato localizzato nel mar Ionio meridionale, in una zona con coordinate geografiche pari a 37:01 gradi di latitudine, 16:65 di longitudine, e una profondità (il cosiddetto ipocentro) invece di 57 chilometri sotto il livello marino. Il terremoto odierno è stato registrato dalla Sala sismica Ingv in Roma alle ore 6:24 di questa mattina, e non ha causato alcun danno ne feriti, essendosi verificato al largo, in mare aperto, a chilometri di distanza dalla terra ferma. Altro sisma verificatosi nella giornata di oggi al Sud Italia, precisamente alle ore 2:24 in quel della Calabria, nel comune di Oppido Mamertina in provincia di Reggio. Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato nella notte passata, precisamente alle ore 2:24.

TERREMOTO OGGI SIRACUSA, TREMANO ANCHE ROMA E LA CALABRIA

In questo caso sono stati diversi i comuni che hanno avvertito la scossa, a cominciare da Varopodio, Casoleto, passando per Terranova, Santa Cristina, Molocchio, e arrivando fino a San Procopio e Scido. Per quanto riguarda le città, invece, si segnala la presenza in zona di Reggio Calabria, Messina, Lamezia Terme e Catanzaro. Anche in questo caso il sisma, vista anche la sua lieve forza, non ha provocato danni ne tanto meno feriti. Da segnalare infine numerose scosse di terremoto avvenute non lontano da Roma, precisamente in quel di Lariano. Fra la mezzanotte di oggi e la mezzanotte e 52 minuti, l’Ingv ha segnalato tre scosse superiori alla magnitudo 2.0, con la massima di 2.8 e la minima di 2.1. Nella stessa zona erano già stati segnalati altre tre scosse nel pomeriggio di ieri, fra le 14:00 e le 14:27, con una massima di magnitudo 3.0 gradi e una magnitudo di 2.0.



© RIPRODUZIONE RISERVATA