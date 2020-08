Terremoto oggi Lago di Garda M 2.9/ Ingv ultime scosse, trema la provincia di Brescia

Una scossa di terremoto lieve si è verificata nella giornata di oggi, 28 agosto, non lontano dal Lago di Garda. Alle ore 7:32 di stamane, come sottolineato puntualmente dal sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato un evento di magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso a cinque chilometri ad est del comune di Magasa, in provincia di Brescia. Il sisma è stato avvertito soprattutto nel bresciano e anche in parte nel Trentino Alto Adige, mentre la zona del veronese sembrerebbe non essere stata interessata dal movimento tellurico. Il sisma ha avuto come coordinate geografiche precise 45.77 gradi di latitudine, 10.68 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni maggiormente interessati dal terremoto, oltre al già sopracitato Magasa, sono stati invece quelli di Tignale, Tremosine sul Garda, Valvestino, Gargnano, Brenzone sul Garda, Limone sul Garda, Malcesine e Bondone, dislocati in un raggio di circa 25 chilometri dall’epicentro. A livello di città, si segnalano Brescia, Verona e Trento distanti una cinquantina di chilometri. Ovviamente il sisma, vista la sua entità, non ha causato danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI LAGO DI GARDA, NUMEROSE SCOSSE ANCHE NELLE MARCHE

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata quest’oggi, alle ore 4:16 in quel del canale di Sicilia, quasi esattamente a metà fra l’isola italiana, Malta e la costa dell’Africa. Un sisma di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter registrato al largo, ad una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino. Diverse anche le scosse che sono state segnalate nelle Marche, in provincia di Macerata. Non distante dal comune di Sarnano, l’Ingv ha segnalato ben cinque differenti terremoti, a cominciare da quello delle ore 17:09 di ieri sera, di magnitudo 3.2 gradi. L’ultimo è stato invece registrato alle ore 3:08 della scorsa notte, con una magnitudo di 2.6 gradi. Uno sciame sismico in corso in quel del centro Italia, ma ad ora non si registrano danni, ne tanto meno chiamate ai vigili del fuoco.



