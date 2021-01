Terremoto oggi Accumoli M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Nuovo appuntamento con l’elenco delle scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia. Nelle scorse ore sono stati diversi i sismi verificatisi, e stando a quanto riportato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alcuni di essi hanno superato la magnitudo 2.0. Partiamo dal primo, quello più “datato”, segnalato alle ore 1:26 della notte appena passata, quella fra venerdì 15 e sabato 16 gennaio, a 7 chilometri ad ovest di Accumoli, nota località in provincia di Rieti, nella regione Lazio. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche precise pari a 42.71 gradi di latitudine e 13.16 di longitudine, mentre la profondità, l’ipocentro, è stata identificata a 11 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, diversi sono i comuni che hanno avvertito il sisma suddetto, ed oltre ad Accumuli si segnalano Cittareale, Norcia, Cascia, Arquata del Tronto e Amatrice, tutte zone ad altissima attività sismica, e che più volte sono state vittime di scosse tremende. L’Aquila, Teramo, Terni, Foligno e Perugia, risultano invece essere le città più vicine al centro della scossa.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MACERATA

Un’altra scossa di terremoto oggi si è verificata nelle Marche, di preciso a 3 chilometri a nord di Monte Cavallo, località in provincia di Macerata. Anche in questo caso si è tratto di un sisma moderato, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 3:37 della notte. Stando a quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate precise dell’epicentro sono state 43.02 gradi di latitudine e 13.01 di longitudine, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità di 7 chilometri sotto il livello marino. I comuni più vicini al sisma sono stati quelli di Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Fiordimonte, Muccia e Pievebovigliana, mentre nel raggio di una settantina di chilometri si trovano Foligno, Perugia, Terni e Teramo. Entrambe le scosse di terremoto di oggi non hanno provocato alcun danno agli edifici ne tanto meno dei feriti, vista la loro moderatezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA