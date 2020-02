Terremoto oggi Palermo M 3.4/ Ingv ultime scosse, sisma avvertito dalla popolazione

Numerose le scosse di terremoto che si sono verificate quest’oggi in Italia. Quella più significativa ci giunge senza dubbio nuovamente dalla Sicilia, e precisamente da Scillato, comune in provincia di Palermo. Come registrato dai professionisti dell’Istituo nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, una scossa di magnitudo 3.4 gradi ha interessato la zona suddetta alle ore 2:19 della notte appena passata, quella fra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio. L’evento sismico ha avuto come coordinate geografiche precise 37.84 gradi di latitudine, e 13.94 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata 6 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di questa notte ha interessato da vicino i comuni di Caltavuturo, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni, Collesano, Castellana Sicula, Isnello, Petralia Sottana e Cerda. Le città più vicine all’epicentro sono state invece Caltannissetta, Bagheria, Palermo, Agrigento e Gela.

TERREMOTO OGGI ANCHE NELLE MARCHE E IN TRENTINO

Il sisma ha destato il panico fra la popolazione locale, ma al momento non si registrano danni ne tanto meno dei feriti. Si segnalano altre tre scosse di terremoto nelle Marche, a cominciare da quella delle ore 2:18 registrata nella nota località di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, con un ipocentro di 11 chilometri sotto il livello marino. Ha tremato anche il comune di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata (sempre nelle Marche), alle ore 2:27 con una magnitudo pari a 2.2 gradi, infine, un’altra scossa marchigiana, questa volta ad Acquacanina, sempre in provincia di Macerata, di magnitudo 2.0 gradi. Nella notte appena passata, infine, lieve sisma in Trentino Alto Adige, precisamente a Peio, in provincia di Trento, con una magnitudo di 2.0 gradi. In tutti i casi appena elencati, non si sono registrati feriti ne tanto meno danni.

