Terremoto oggi Amatrice M 2.3/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Adriatico

È sabato 20 agosto 2022 e all’orizzonte fa capolino, puntuale come ogni giorno, il bollettino terremoto oggi, volto a fare luce sugli eventi sismici di maggior rilevanza verificatisi entro i confini del nostro Paese e, talvolta, anche al di fuori degli stessi. Ci affidiamo come sempre al portale telematico dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e al suo bollettino pubblicato live, in tempo reale, tutti i giorni, con aggiornamenti precisi e resi possibili dalle sofisticate apparecchiature che campeggiano nelle sale sismiche lungo lo Stivale. A tal proposito, è stata segnalata una scossa a 4 chilometri a sud-ovest di Amatrice, in provincia di Rieti. Il sisma è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter e ha avuto luogo alle 00.28.

Il terremoto di oggi ad Amatrice è stato caratterizzato da coordinate geografiche pari a 42.6070 gradi di latitudine, 13.2590 gradi di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le località in zona, la sala sismica INGV-Roma ha segnalato quelle di Cittareale, Montereale, Accumoli, Capitignano, Campotosto, Borbona, Posta, Cagnano Amiterno, Barete, Arquata del Tronto, Pizzoli e Crognaleto.

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO: I DETTAGLI DELL’INGV

Il terremoto di oggi ad Amatrice non ha provocato fortunatamente danni e/o feriti e la stessa cosa può dirsi per l’evento tellurico avvenuto nel mar Adriatico settentrionale, caratterizzato da una magnitudo di 2.2 sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto alle 6.28 della giornata odierna, sabato 20 agosto 2022, ed è stato individuato dalle apparecchiature in dotazione alla sala sismica INGV di Roma.

Le coordinate geografiche del sisma oggetto del presente articolo e che si è verificato nelle acque dell’Adriatico sono state pari a 44.5800 gradi di latitudine, 13.2400 gradi di longitudine, e una profondità di 58 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto, in base a quanto viene riportato sul sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato localizzato a 79 chilometri a nord-est di Rimini, a 79 chilometri a nord-est di Pesaro, a 84 chilometri a nord di Fano, a 84 chilometri a est di Ravenna e a 93 chilometri a nord-est di Cesena.

