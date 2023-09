Terremoto oggi Ancona M 4.1/ Ingv ultime notizie, sisma di M 5.5 in Groenlandia

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 13 settembre 2023, su quali siano state le principali scosse di terremoto registrate sul nostro territorio. Secondo quanto si legge sul sito dell’Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello avvenuto lungo la costa marchigiana, in provincia di Ancona, alle ore 10:38. Un evento tellurico di magnitudo 4.1 gradi sulla scala Richter avvenuta in mare aperto, lontano dalla costa. Un altro sisma è stato registrato a Tarantasca, provincia di Cuneo, alle ore 10:01 con una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter. L’Ingv ha segnalato anche un movimento tellurico a due chilometri a sud est di Montieri, in provincia di Grosseto, in Toscana. Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, quindi molto leggero, registrato alle ore 4:40 di oggi dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.1220 gradi di latitudine, 11.0360 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Chiusdano, in provincia di Siena, così come Monticiano, ma anche Castelnuovo di Val di Cecina, del pisano, e Massa Marittima. Siena è risultata essere la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto, distante 33 chilometri dall’epicentro, con Grosseto più staccata a 41, quindi Scandicci a 71 e infine Firenze a 74.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA E IN GROENLANDIA

Nella giornata di oggi non si registrano altre scosse di terremoto significative in Italia, mentre si segnala un evento tellurico avvenuto ieri mattina, alle ore 12:53, a tre chilometri a est di Cascia, in provincia di Perugia. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 42.7230 gradi di latitudine, 13.0450 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona individuati i comuni di Norcia, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Cerreto e Cittareale, mentre la città più vicina è risultata essere Terni, distante 37 chilometri, con Foligno a 38 e quindi L’Aquila a 50. L’INGV ha infine segnalato una scossa di terremoto avvenuta oggi in Groenlandia con una magnitudo di 5.5 gradi sulla scala Richter: l’evento è stato localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 2:06 in Italia.

