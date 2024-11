L’istituto Ignv non ha segnalato nella scossa di terremoto oggi in Italia di conseguenza, possiamo spulciare cosa è accaduto nelle scorse ore a livello sismico sul nostro territorio. Fra i vari movimenti tellurici comunicati emerge quello avvenuto nella tarda serata di ieri, poco prima delle ore 23:00, a tre chilometri a ovest del comune di Saint Rhmey en Bosses, località in provincia di Aosta, nella Valle d’Aosta, regione lungo il confine con la Francia.

Si è trattato di un sisma, ricordiamo non una scossa di terremoto oggi, con una magnitudo superiore ai 2.0 gradi sulla scala Richter, precisamente 2.5. La scossa è stata localizzata nei pressi dei comuni di Saint-Oyen e Etrobules, e le due città di riferimento (con popolazione superiore ai 50.000 abitanti), sono state Torino e Moncalieri, distanti circa un centinaio di chilometri. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata sempre nella serata di ieri, alle ore 21:53, in quel di Maletto, in provincia di Catania.

TERREMOTO OGGI, SISMA IN SICILIA E A ROMA

Siamo quindi ad una latitudine opposta rispetto all’evento tellurico di Aosta, essendo in Sicilia, in provincia di Catania. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato nei pressi di Randazzo e Maniace, nonché a 37 chilometri da Acireale e a 44 da Catania. Attenzione infine ad una scossa di terremoto avvenuta a poca distanza da Roma, un sisma localizzato ieri pomeriggio che non vi avevamo segnalato in precedenza.

Si tratta di un evento tellurico localizzato non troppo distante dalla capitale, nei pressi di Palombara Sabina, che ha avuto una magnitudo superiore ai 2.0 gradi, precisamente 2.5 sulla scala Richter. L’evento è stato individuato nei pressi di Marcellina e Sant’Angelo Romano, nonché a sette chilometri da Guidonia Montecelio, a 10 da Tivoli e infine a 30 da Roma. Questo è quindi il quadro inerente le principale scosse di terremoto oggi/ieri sulla nostra penisola.

