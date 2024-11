Pochissime scosse di terremoto oggi, lunedì 18 novembre 2024, sull’Italia, e quelle poche che sono state segnalate dall’Ingv hanno avuto una magnitudo molto lieve, senza quindi lasciare alcuna traccia. Basti pensare che la scossa di terremoto oggi principale ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, una potenza che nella quasi totalità dei casi non viene avvertita dalla popolazione, di conseguenza stiamo parlando di movimenti tellurici davvero minimi. Ma vediamoli questi sismi individuati nelle scorse ore dagli addetti ai lavori, a cominciare da quello localizzato a tre chilometri a nord ovest della località di Arquata del Tronto, comune della provincia di Ascoli Piceno, nella regione Marche.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 22:59 di ieri sera (in precedenza non segnalato), nei pressi di Montegallo e Accumoli, nonché ad una quarantina di chilometri da Teramo, nel Lazio, e da Foligno, in Umbria. Un’altra scossa di terremoto oggi è stata quella segnalata a quattro chilometri a sud ovest di Cantalice, in provincia di Rieti, un evento tellurico anche in questo caso leggerissimo, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte scorsa, alle ore 1:15.

TERREMOTO OGGI VICINO A L’AQUILA, I DETTAGLI

L’evento è stato registrato vicinissimo a Rieti e a Poggio Bustone, ma anche a 23 chilometri di distanza a Terni e a 45 da L’Aquila. Concludiamo con un’altra scossa di terremoto decisamente minima, quella avvenuta ancora una volta in centro Italia, di preciso a 4 chilometri a sud di Tione degli Abruzzi, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato vicino a Secinaro e a Acciano alle ore 4:25 di oggi, località distante 28 chilometri da L’Aquila e 48 da Chieti. Ieri, infine, una scossa di terremoto in Giappone di magnitudo 6.0 gradi avvenuta comunque in mare vicino alle isole Ryukyu.