Sono decisamente lievi le scosse di terremoto oggi sull’Italia. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fino ad ora restituito un quadro caratterizzato da pochi movimenti tellurici, tutti molto leggeri. Quello principale si è verificato in mare aperto, lontano dalla costa, nel mar Adriatico Centrale. Si tratta di un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter localizzato la notte passata, alle ore 3:33, non troppo distante dalla Puglia, visto che la città principale è risultata essere Manfredonia, a 84 chilometri, con San Severo più staccata a 86.

Sempre il mar Adriatico centrale protagonista di un’altra scossa pochi minuti più tardi, alle ore 4:10, con una intensità simile, una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. In questo secondo caso però il sisma è risultato essere leggermente più lontano dalla costa italiana tenendo conto che San Severo è risultata essere distante 100 chilometri. Ovviamente nessun nostro connazionale ha avvertito le due scosse di terremoto oggi in mare, e quasi sicuramente nessuno avrà percepito il sisma localizzato in provincia di Arezzo, nella regione Toscana, alle ore 3:39 della notte scorsa.

TERREMOTO OGGI FRA AREZZO E TRENTO, I DETTAGLI

L’evento tellurico in questione è risultato infatti molto leggero, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, individuato di preciso a due chilometri a sud ovest di Chiusi della Verna. Il terremoto è stato localizzato nei pressi di Chitignano e Caprese Michelangelo, mentre Arezzo è risultata la città più vicina, a 24 chilometri di distanza, con Firenze più lontana a 54.

L’ultima scossa di terremoto che vogliamo segnalarci è quella avvenuta ieri sera, sempre molto leggera, in provincia di Trento, precisamente ad Albiano. Si tratta di un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter localizzato vicino a Fornace e Giovo e a 9 chilometri di distanza da Trento, nonché a 43 da Bolzano: anche in questo caso, nessuno ha avvertito nulla.