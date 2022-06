Terremoto oggi Ascoli M 3.0/ Ingv ultime notizie, sciame sismico nelle Marche

Anche oggi, venerdì 10 giugno 2022, andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia o eventualmente nel resto del mondo. Stando a quanto comunicato live, in tempo reale, dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo registrato sul suolo del nostro Paese è stato quello avvenuto lungo la Costa Marchigiana Picena (provincia di Ascoli Piceno), alle ore 1:27 della notte passata.

TERREMOTO NELLE MARCHE/ Luogo, profondità, sciame, altre scosse: cos'è successo

Si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, classificato con coordinate geografiche pari a 43.0000 gradi di latitudine, 13.9700 di longitudine, e una profondità di 35 chilometri sotto il livello del mare. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nei pressi del terremoto sono stati individuati i comuni di San Benedetto del Tronto, Cupra Marittima, Martinsicuro, Acquaviva Picena e Monteprandone, mentre Teramo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 44 chilometri, con Montesilvano a 56 e Pescara a 63.

Terremoto oggi Marche M 4.1/ Ingv, ultime notizie: altre 2 scosse vicino ad Ascoli

TERREMOTO OGGI, SCIAME SISMICO IN PROVINCIA DI ASCOLI: I DETTAGLI

Quello di magnitudo 3.0 gradi è stato solo uno delle tante scosse di terremoto registrate oggi in provincia di Ascoli, visto che in totale la scorsa notte sono state ben 6 i movimenti tellurici superiori alla magnitudo 2.0 gradi, tra cui tre di magnitudo 2.1, uno di M 2.3 e uno di M 2.2 di stamane delle ore 8:23.

Alle ore 5:06 di oggi un’altra scossa di terremoto a riguardato il mar Adriatico, precisamente la zona centrale dello stesso (non troppo distante dalle Marche), ed ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, con una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta oggi in Piemonte, in quel di Demonte, in provincia di Cuneo, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Il sisma in questo ultimo caso è avvenuto alle ore 2:41 della notte passata, a 24 chilometri da Cuneo e a 72 da Sanremo. Non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi Eolie M 2.6/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.2 in Brasile

© RIPRODUZIONE RISERVATA