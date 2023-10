Terremoto oggi Ascoli Piceno M 2.2/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Enna

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), come di consueto, ha fornito i dati sulle scosse di terremoto di oggi, lunedì 23 ottobre. In particolare, ne sono state segnalate due di calibro rilevante. La prima alle ore 04:57 del mattino, di magnitudo 2.2 sulla scala Richter, a Catenanuova, in provincia di Enna. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5600, 14.7140 ad una profondità di 26 km. I Comuni vicini interessati sono stati quelli di Centuripe e Castel di Iudica.

L’altro episodio sismico, anch’esso di magnitudo 2.2 sulla scala Richter, è stato invece rilevato a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno. L’epicentro in questo caso è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8620, 13.3250 ad una profondità di 24 km. I Comuni vicini in cui la scossa potrebbe essere stata avvertita sono quelli di Montemonaco, Montefortino e Arquata del Tronto. Non si segnalano comunque in entrambi i casi danni a cose o persone.

TERREMOTO OGGI: LE SCOSSE DI BASSA MAGNITUDO

Altre scosse di terremoto oggi si sono verificate in Italia, ma con magnitudo molto bassa e dunque non facilmente avvertibile per la popolazione. È il caso di quella che alle ore 09:31 ha colpito Posina, in provincia di Vicenza, con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 45.7780, 11.2240 ad una profondità di 11 km. La Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha evidenziato che la potenza è stata di 1.7 sulla scala Richter.

Ancora più lieve, di magnitudo 1.1 sulla scala Richter, è stato il sisma che è stato registrato alle ore 10:00 a Balvano, in provincia di Potenza, con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6280, 15.5340 ad una profondità di 16 km. La terra ha dunque tremato ma soltanto lievemente, senza destare preoccupazione nella popolazione locale né tanto meno causare danni.

