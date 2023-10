Terremoto oggi L’Aquila M 1.6/ Ingv ultime notizie: sisma in Nepal M 5.2 al confine con l’India

Diverse scosse di terremoto sono state registrate oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ma fortunatamente tutte finora con magnitudo inferiore ai due gradi sulla scala Richter. Di queste, le scosse con intensità maggiore sono state quelle registrate in Abruzzo e Basilicata. In particolare, un sisma è avvenuto alle ore 05:45 di oggi a cinque chilometri da Balsonaro, in provincia dell’Aquila, con magnitudo M 1.6. L’epicentro è stato individuato a latitudine 41.7630, longitudine 13.5810, ipocentro ad una profondità di 9 chilometri.

Gli altri Comuni entro i 10 chilometri dall’epicentro sono: Sora (FR), Pescosolido (FR), Broccostella (FR), Campoli Appennino (FR), Isola del Liri (FR), San Vincenzo Valle Roveto (AQ) e Castelliri (FR). Un terremoto di stessa magnitudo è stato registrato oggi, poco dopo la mezzanotte, a sei chilometri da Castelsaraceno, in provincia di Potenza. In questo caso, epicentro con latitudine 40.1800, longitudine 15.9220 e ad una profondità di 10 chilometri.

TERREMOTO OGGI: FORTI SCOSSE IN NEPAL E ALBANIA

Nel frattempo, arrivano dall’estero notizie di terremoti ben più forti. Infatti, un sisma di magnitudo 5.2 è stato registrato in Nepal, al confine con l’India. Il terremoto si è verificato alle 7:39 del mattino, ora locale, con epicentro nel distretto di Dhading a circa 55 chilometri da Kathmandu, stando a quanto indicato dal Centro Sismologico Mediterraneo Europeo. L’agenzia Reuters, riprendendo fonti locali, riferisce che la scossa è stata molto forte, per come è stata percepita dagli abitanti della zona, infatti la gente si è riversata in strada, ma fortunatamente non sono segnalati al momento danni a cose o persone.

Meno forte, ma comunque rilevante, la scossa registrata nei pressi della zona meridionale della costa albanese, in particolare con epicentro a latitudine 40.1340, longitudine 19.8260 e ad una profondità di 10 km. Stando ai dati della Sala sismica di Roma dell’Ingv, il terremoto in questione è stato di magnitudo 3.7. Il Comune di Himara è tra quelli più vicini all’epicentro.











