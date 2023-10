Terremoto oggi Ascoli Piceno M 2.4/ Ingv ultime notizie, ancora scosse ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto si è verificata oggi in provincia di Ascoli Piceno. L’episodio, come comunicato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma alle ore 03:20 con epicentro nel Comune di Palmiano, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8990, 13.4780 ad una profondità di 14 km. Tra i Comuni vicini anche Venarotta e Roccafluvione. L’entità non è stata rilevante: di magnitudo 2.4 sulla scala Richter.

Un altro episodio si è verificato, sempre nella notte, alle ore 02:16, a Firenze, con epicentro nel Comune di Marradi, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0630, 11.6500 ad una profondità di 6 km. Anche in questo caso bassa entità e zero danni: il magnitudo è stato di 2.3 sulla scala Richter. Infine, questa mattina, alle ore 06:20, una scossa di terremoto anche a Potenza, nel Comune di Muro Lucano, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.7200, 15.4440 ad una profondità di 3 km. Il magnitudo in questo caso è stato di 2.2 sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI: LA SITUAZIONE AI CAMPI FLEGREI

Le scosse di terremoto oggi continuano anche nei Campi Flegrei, dove ormai la popolazione si è abituata al fenomeno, seppure quest’ultimo desti grande preoccupazione. In queste ore le scosse di entità superiore a magnitudo 2.0 sulla scala Richter, come comunicato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sono state due: una alle ore 03:15 e l’altra alle ore 06:42, entrambi con epicentro entrambi nel golfo di Pozzuoli.

Dall’inizio dell’anno sono state superate le cinquemila scosse nella zona. Gli esperti hanno avvertito che il suolo si sta sollevando, ma per il momento non ci sono ancora delle evidenze scientifiche di ciò che potrebbe realmente accadere: “Lo scenario meno critico è una situazione analoga alla crisi del 82-84, cioè che si ferma; quello più critico un’eruzione come quella del Monte Nuovo del 1538”, queste sono state le previsioni. L’unica opzione a disposizione della popolazione è dunque quella di attendere.

