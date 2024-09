Le scosse di terremoto oggi segnalate dall’Ingv per la nostra penisola sono, ancora una volta (e fortunatamente) pressochè irrilevanti. La nostra nazione sta vivendo un periodo di assoluta calma per quanto riguarda i movimenti tellurici e lo dimostrano proprio i numeri delle ultime ore, quando il sisma principale non ha superato la magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Il riferimento è alla scossa di terremoto oggi localizzata a 3 chilometri a est di Calabritto, in provincia di Avellino, nella regione Campania, al sud dello stivale.

Terremoto Campi Flegrei/ Appello Protezione Civile: “Partecipate alle evacuazioni dell'11-12 ottobre”

Il sisma, leggerissimo, ha avuto luogo la notte passata, alle ore 4:05 di sabato 28 settembre 2024, ed è stato individuato vicino ai comuni di Laviano, in provincia di Salerno, e di Caposele, nell’avellinese. Battipaglia, distante 30 chilometri, è risultata invece essere la città più vicina all’epicentro, con Avellino distante 42 chilometri. Restiamo sempre nel sud della nostra penisola per la seconda scossa di terremoto oggi principale, quella localizzata lungo lo stretto di Messina, fra Sicilia e Calabria, e che ha avuto una magnitudo sempre pari a 1.6 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Brescia M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa molto leggera anche a Reggio Calabria

TERREMOTO OGGI LUNGO LO STRETTO DI MESSINA E A PERUGIA

Il sisma odierno è stato individuato vicino ad Ali Terme e Nizza di Sicilia, mentre Reggio Calabria è risultata distante 22 chilometri dall’epicentro con Messina a 27. Infine, sempre per quanto riguarda le scosse di terremoto oggi riportate dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tramite il proprio sito, si segnala un sisma in quel della nota località di Norcia, in provincia di Perugia, avvenuto alle ore 00 e 18 minuti, quindi poco dopo la mezzanotte.

L’evento tellurico è stato ancora più leggero rispetto ai due precedentemente elencati, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato individuato vicino a Cascia e Cerreto di Spoleto, con Foligno e Terni (le due città principali in zona), distanti rispettivamente 33 e 40 chilometri dall’epicentro. Scosse di terremoto molto leggere infine anche ieri, visto che il sisma principale è stato quello avvenuto nel mar Tirreno Meridionale con una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei/ I fondi del decreto non sono ancora stati sbloccati: 1.500 sfollati in attesa