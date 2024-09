Scosse di terremoto oggi ridotte al minimo quelle fin qui registrate sul suolo italiano, visto che sono stati davvero pochi i movimenti tellurici delle ultime ore, e tutti con una magnitudo leggerissima. Basti pensare che la principale scossa di terremoto oggi non ha superato neanche gli 1.5 gradi sulla scala Richter e ci riferiamo a quella segnalata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a sette chilometri a est del comune di Paspardo, in provincia di Brescia. La scossa ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzata alle ore 4:13 della scorsa notte. In zona i comuni di Imbergo e Saviore dell’Adamello, mentre Trento e Brescia sono risultate essere le due città più vicine all’epicentro, a 51 e 57 chilometri di distanza.

Un’altra scossa di terremoto oggi, quella sempre molto lieve localizzata al sud della nostra penisola, lungo lo Stretto di Messina. L’evento è stato individuato a soli due chilometri da Reggio Calabria e a 13 da Messina, ed ha avuto una potenza di soli 1.3 gradi sulla scala Richter, sisma registrato alle ore 5:38 di stamane.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI TORINO

E’ stata sempre molto leggera la scossa di terremoto oggi in provincia di Torino, a sette chilometri a sud ovest di Villar Focchiardo. Anche in questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo tutt’altro che preoccupante, leggasi 1.3 gradi sulla scala Richter, evento registrato a 40 chilometri da Torino e a 41 da Moncalieri.

Segnaliamo infine due scosse di terremoto che non vi avevamo segnalato ieri e senza dubbio più rilevanti, a cominciare da quella che l’Ingv ha individuato nell’oceano Indiano alle ore 21:19 di ieri sera in Italia, con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter. Sempre nella serata di ieri, infine, una scossa di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter in Svizzera: in entrambi i casi non si sono verificati danni o feriti.

