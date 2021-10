Terremoto oggi Avellino M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche il mar Adriatico

Anche oggi, domenica 3 ottobre 2021, torniamo a effettuare la nostra ricognizione circa le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, grazie ai dati e alle notizie che vengono forniti direttamente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, vi segnaliamo il sisma delle 6.22 che ha colpito la provincia di Avellino, con particolare riferimento alla località di Teora. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri a est di quest’ultima, in un’area con coordinate geografiche pari a 40.856 gradi di latitudine, 15.292 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Come specificato dalla sala sismica Ingv di Roma, nelle zone limitrofe si trovano i Comuni di Conza della Campania, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Sant’Andrea di Conza, Caposele, Laviano, Cairano, Morra De Sanctis, Andretta, Lioni, Pescopagano, Calabritto, Sant’Angelo di Lombardi, Valva, Guardia Lombardi, Calitri, Castelgrande, Colliano, Senerchia, Rocca San Felice, Rapone, Nusco, Torella dei Lombardi, Oliveto Citra, Bagnoli Irpino, Bisaccia e Muro Lucano.

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO

Non soltanto il terremoto in provincia di Avellino è stato registrato quest’oggi dai sismografi dell’Ingv. Un evento tellurico di magnitudo addirittura superiore a quella dell’evento rilevato in Irpinia ha avuto luogo nel mar Adriatico centrale (2.6 sulla scala Richter). Il fenomeno è stato riscontrato alle 8.14, con coordinate geografiche pari a 42.703 gradi di latitudine e 16.12 di longitudine e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

Infine, segnaliamo un altro sisma di magnitudo superiore a quota 2 (2.2, per l’esattezza), che si è sviluppato a due chilometri a est del Comune di Casella, in provincia di Genova, all’1.36 della notte appena andata in archivio. Il terremoto aveva coordinate geografiche pari a 44.544 gradi di latitudine e 9.022 gradi di longitudine, con una profondità di 9 chilometri. Vista la vicinanza a livello strettamente geografico, la scossa è stata avvertita anche in alcuni Comuni e località della provincia di Alessandria, in Piemonte.

