Terremoto oggi Barberino M 2.0/ Ingv ultime scosse, trema ancora la Toscana

Proseguono le scosse di terremoto in Toscana, nella provincia di Firenze. L’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia ha segnalato un altro movimento tellurico nella notte appena passata, quella fra venerdì 13 e sabato 14 dicembre, con epicentro Barberino di Mugello. La scossa registrata è stata di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 44.02 gradi di latitudine, e 11.3 di longitudine. Dieci chilometri sotto il livello del mare è stato invece l’ipocentro individuato dalla Sala sismica Ingv in Roma. L’evento ha interessato da vicino i comuni che ormai abbiamo imparato a conoscere benissimo in questa settimana, leggasi Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vernio, Firenzuola e Vaglia, mentre le città più vicino all’epicentro sono Imola, Firenze, Prato e Pistoia, tutte posizionate in un raggio massimo di 50 chilometri dal sisma.

TERREMOTO ANCHE IN EMILIA ROMAGNA DI M 2.2

Sia chiaro, questa nuova scossa di terremoto non ha provocato danni a edifici o a strade, ne ha tanto meno ferito delle persone, ma tenendo conto dei continui movimenti degli ultimi giorni, non ha di certo allentato la tensione fra la popolazione locale, che sta vivendo ore di terrore e di disagio. L’Ingv ha segnalato un altro terremoto avvenuto nella notte, in un territorio non troppo distante da Barberino. Il sisma delle ore 03:52, si è verificato nella provincia di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna, nel comune di Galeata. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, con un epicentro pari a 43.98 gradi di latitudine e 11.89 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato di 29 km sotto il livello marino. Santa Sofia, Civitella di Romagna, Premilcuore e Portico e San Benedetto sono solo alcuni dei comuni che hanno avvertito la scossa, paesi che distano una trentina di chilometri da Forlì, e 45 da Imola. Anche in questo caso l’evento non ha provocato feriti ne fatto danni.

