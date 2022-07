Terremoto oggi Barletta M 2.2/ Ingv ultime notizie, violenta scossa nelle Filippine

E’ mercoledì 27 luglio 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto registrate in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, nelle scorse ore è avvenuto un evento tellurico lungo la costa barlettana, in provincia di Barletta (Puglia). Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato stamane all’alba, precisamente alle ore 4:19.

Terremoto oggi Benevento M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Arezzo

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 41.4030 gradi di latitudine, 16.1120 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, si segnalano Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Zapponeta, e Canosa. Barletta, a 17 chilometri di distanza, è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, con Cerignola distante 23 chilometri, quindi Andria a 25 e infine Trani a 29. Il sisma non ha causato alcun danno ne ferito vista la sua lieve entità.

TERREMOTO OGGI PALERMO M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pavia

TERREMOTO OGGI A CASERTA DI M 2.0: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata registrata dall’Ingv in provincia di Caserta, precisamente in località Gioia Sannitica. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuta all’1:50 della notte scorsa, e avente coordinate geografiche pari a 41.2990 gradi di latitudine, 14.4470 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino.

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Faicchio, San Potito Sannitico, Cusano Mutri, San Salvatore Telesino e San Lorenzello, mentre, a livello di città, Caserta è risultata quella più vicina, distante 27 chilometri, con Benevento a 34 e infine Acerra a 40. Da segnalare infine una violenta scossa di terremoto nelle Filippine di magnitudo 7.0 gradi registrata alle 2:43 della notte di oggi: segnalati danni nella provincia di Abra, dove sarebbe stato evacuato un ospedale. Nessun allarme tsunami è stato diramato.

Terremoto oggi a Rimini, scossa M 2.4/ Ingv ultime notizie: sisma 3.9 in Croazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA