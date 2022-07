Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

E’ lunedì 25 luglio 2022 e anche oggi andremo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e fuori dai confini nazionali. Come segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologa che ogni giorno analizza a registra i vari movimenti tellurici, l’ultimo evento degno di nota è stato quello che si è verificato a quattro chilometri a nord della località di Pregi, in provincia di Perugia.

Il sisma è stato comunque leggero, avendo avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato di preciso durante la notte passata, fra domenica 24 e lunedì 25 alle ore 2:01. Le sue coordinate geografiche sono state 42.9160 gradi di latitudine, 13.0270 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala le località di Visso, Sellano, Monte Cavallo, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, tutti paesi della provincia del perugino ma anche di Macerata, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra Umbria e Marche.

TERREMOTO OGGI A ROVIGO, I DETTAGLI INGV

Infine, per quanto riguarda le città più vicine, Foligno è risultata essere distante 25 chilometri, con Terni a 50 e Perugia a 56. Il terremoto di oggi non ha ovviamente causato danni ne tanto meno dei feriti fra le persone residenti.

Segnaliamo anche un’altra scossa di terremoto registrata oggi dall’Ingv, di preciso quella avvenuta a sei chilometri a est della località di Rosolina, in provincia di Rovigo (siamo in Veneto). In questo caso il sisma è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 2:30 di notte, con coordinate geografiche (lat, lon) 45.0900, 12.3260 ad una profondità di 24 km. In zona i comuni di Porto Viro, Loreo, Taglio di Po, Chioggia, Porto Tolle, Cavarzere e Mesola. Venezia, Rovigo e Padova, invece, le città più vicine all’epicentro. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta oggi, alle ore 8:19, in provincia di Cosenza, precisamente in località Malito, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

