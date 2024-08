TERREMOTO OGGI: SISMA IN CALABRIA

Cominciamo questa domenica con un appuntamento fisso di ogni giorno: quello con il report delle scosse di terremoto di oggi. Come accade infatti ogni giorno, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, conosciuto anche con l’acronimo di INGV, ci restituisce un report completo di quanto accaduto nel nostro Paese (e non solo) in termini di movimenti tellurici. L’Italia è un Paese con una sismicità che in alcune zone è molto elevata, come ad esempio in quella dei Campi Flegrei ma anche in generale in Regioni come l’Abruzzo, purtroppo scosse spesso da terremoti anche molto devastanti.

Oggi, 11 agosto 2024, l’Ingv ci dà notizia di un terremoto avvenuto a 3 km ad Est di Bocchigliero, in provincia di Cosenza. Il sisma è avvenuto in piena notte, alle 04:51:11, con magnitudo ML 2.2, con coordinate geografiche latitudine 39.4210 e longitudine 16.7880, ad una profondità di 32 km. Nelle vicinanze si trovano i paesini di Campana, Mandatoricchio, Pietrapaola, Scala Coeli, Caloveto (tutti entro i 10 m) mentre tra le grandi città nelle vicinanze troviamo Cosenza, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme. La scossa non ha avuto una magnitudo particolarmente elevata ma ha comunque svegliato più di qualcuno, in Calabria, nella notte.

TERREMOTO OGGI: PICCOLE SCOSSE IN GIRO PER L’ITALIA

Tra le altre scosse di terremoto di oggi, 11 agosto 2021, troviamo ad esempio quella a Strangoli, paesino in provincia di Crotone: il sisma è avvenuto alle 05:35:45 ed è di magnitudo ML 1.6. Calabria ma non solo: nella giornata di oggi a tremare è stata la terra anche in altri paesi come ad esempio Castel Sant’Angelo in provincia di Rieti con una magnitudo ML 1.2 o ancora Preci in provincia di Perugia con una ML 1.0.

Scosse molto leggere, dunque, che probabilmente non saranno state neppure percepite dalla popolazione. L’Ingv, sul proprio sito ufficiale, dà notizia di tutti i movimenti tellurici del nostro Paese, sottolineando però in home quelli di magnitudo superiore a 2, che sono appunto quelli che preoccupano maggiormente.

