Appuntamento quotidiano anche oggi, sabato 10 agosto 2024, con le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Anche la giornata odierna conferma una situazione di stabilità in tutto il Paese, con pochi movimenti e tutti molto lievi. Il più importante è stato quello registrato lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina, in mare aperto. Si è trattato di un evento localizzato dall’Ingv 35 minuti dopo la mezzanotte di ieri, con una magnitudo di 2,2 gradi sulla scala Richter, a 74 chilometri da Messina e a 83 da Reggio Calabria.

Un’altra delle scosse di terremoto più importanti di oggi è stata quella localizzata lungo il confine fra Italia e Francia alle ore 3:24 della notte scorsa. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato individuato a 58 chilometri da Cuneo e a 74 da Moncalieri, due località entrambe del Piemonte. Sempre per la giornata di oggi segnaliamo infine una scossa di magnitudo 1.7 gradi avvenuta in Toscana, precisamente a 6 chilometri a nord ovest di Cantagallo, nel pistoiese. Il terremoto è stato localizzato alle ore 00 e 58 minuti ed è stato individuato a 18 chilometri da Pistoia e 21 da Prato.

LE SCOSSE DI TERREMOTO PRINCIPALI DI IERI

Andiamo infine a vedere le scosse di terremoto che sono state segnalate non oggi ma nella giornata di ieri e che non vi avevamo in precedenza comunicato. Un evento tellurico è avvenuto in Grecia, in mare aperto, con una magnitudo di 5.0 gradi sulla scala Richter.

Da segnalare anche una scossa di terremoto registrata in Turchia di magnitudo 4.5, ricordiamo che il Paese è stato vittima di una devastante scossa l’anno scorso, nel 2023. Infine l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto con una magnitudo di 5.9 gradi sulla scala Richter avvenuta alle Kermadec Islands, non troppo distante dalla Nuova Zelanda, in Oceania.

