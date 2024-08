Anche in questa domenica 18 agosto siamo pronti a conoscere i movimenti della terra che hanno interessato il nostro Paese in questa giornata. Come sempre accade, essendo l’Italia un Paese sismico, sono tante le scosse di terremoto ogni giorno: la prima di oggi di magnitudo rilevante è stata registrata a 4 km a Nord Est di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, alle 02:12:55 ora italiana, con coordinate geografiche latitudine 39.4380 e longitudine 16.7930 ad una profondità di 34 km. Vicino all’epicentro troviamo anche Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli e Caloveto.

La zona della Calabria in provincia di Cosenza ha continuato a far registrare scosse di terremoto anche in mattinata. Alle 10:54:06 è stata registrato un altro sisma a 4 km a Sud Ovest di Bocchigliero di magnitudo ML 2.2 mentre qualche ora dopo, alle 13:29:52, è stata registrata una seconda scossa a 1 km a Est da Bocchigliero, con una profondità di 31 km. In questo caso la magnitudo è stata di ML 2.5.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ANCHE AI CAMPI FLEGREI

Alle 10:36:51 una scossa di terremoto ML 2.6 è avvenuta nella Costa siciliana nord orientale in provincia di Messina, con coordinate geografiche latitudine 38.2570 e longitudine 15.0490 ad una profondità di 12 km. Il terremoto è avvenuto a 15 km da Oliveri e Patti, a 16 km da Falcone e Montagnareale e a 17 km da Gioiosa Marea, Terme Vigliatore e Milazzo. La scossa è avvenuta in mare e non è stata avvertita dalla popolazione locale anche per via della magnitudo non alta.

Nella giornata di oggi, 18 agosto, alcune scosse di terremoto sono state registrate anche ai Campi Flegrei. La prima, di Md 2.1, è stata registrata alle ore 02:16 mentre la seconda, di Md 2.8, è avvenuta qualche minuto dopo, alle 02:29: entrambe hanno avuto come profondità 0 km, dunque sono avvenute a ridosso del terreno. La zona già da tempo è interessata da uno sciame sismico che continua a spaventare la popolazione con scosse più o meno forti.

