Terremoto oggi Calitri ML 2.0/ Ingv ultime notizie: scossa in provincia di Avellino

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto a 7 km a est di Calitri, in provincia di Avellino, alle ore 10:05:40 del 28 agosto 2023 con coordinate geografiche latitudine 40.9250 e longitudine 15.5150 ad una profondità di 15 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è avvenuto a 7 km da Calitri, a 8 da Aquilonia, a 9 da Monteverde, Rapone e Ruvo del Monte. A 12 km si trova invece San Fele e a 13 Cairano, Atella, Risonerò in Cultura. A 14 km troviamo Barile, Pescopagano e Melfi. A 15 km di distanza ci sono Raspolla, Sant’Andrea di Conza e Bisaccia. A 16 troviamo Lacedonia e Andretta, a 17 Conza della Campania e Castelgrande. 18 km di distanza per Ripacandida mentre sono 19 quelli di Ginestra, Bella, Muro Lucano. 20 per Castelnuovo di Ponza.

Il terremoto registrato a Calitri, in provincia di Avellino, è stato localizzato inoltre a 40 km a nord ovest di Potenza, a 50 a sud ovest di Cerignola, a 57 a nord est di Battibaglia, a 50 a sud di Foggia e ad est di Avellino. 66 i km di distanza da Benevento e 69 quelli da Salerno. Il sisma è avvenuto inoltre a 72 km a est di Cava de’ Tirreni, a 74 a ovest di Andria, a 78 a sud ovest di Barletta e a 85 a Ovest di Trani. 85 km di distanza anche da Manfredonia, Scafati e San Severo. Nel raggio dei 100 km anche Altamura, Bisceglie, Castellammare di Stabia, Matera, Acerra, Molfetta, Torre del Greco, Portici ed Ercolano.

Ieri sera, intorno alle ore 23:14, un terremoto è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei, tra Napoli e Pozzuoli, con magnitudo di 2.6 sulla scala Richter. L’epicentro si è verificato nell’ampia zona vulcanica in attività che si trova nell’area ed è stato avvertito dalla popolazione locale. Nessun danno concreto a persone o cose è stato registrato.

