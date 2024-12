Il bollettino Ingv delle scosse di terremoto oggi ci restituisce una situazione estremamente tranquilla, con qualche movimento tellurico ma tutti molto leggeri, tenendo conto che nelle ultime ore non è mai stata superata la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Cominciamo dal sisma localizzato in provincia di Campobasso, vicino a Montecilfone, nonchè alle località di Palata e Guglionesi, con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, sisma ovviamente molto leggero che non ha causato danni e che non è stato avvertito dalla popolazione locale.

Situazione molto simile in Valle d’Aosta, a pochi chilometri da Courmayeur, dove l’Ingv ha registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, una scossa di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter (siamo nei pressi di Pre-Saint-Didier e di Morgex). Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter è stata invece localizzata in provincia di Siena, a quattro chilometri a nord est di Buonconvento. L’evento è avvenuto alle ore 4:37, vicino a San Giovanni d’Asso e ad Asciano, nonché ad una ventina di chilometri da Siena e a 44 da Arezzo, in Toscana.

TERREMOTO OGGI A MESSINA E MACERATA

I sismografi hanno rilevato un’altra scossa di terremoto oggi molto lieve, sempre al di sotto della magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, quella avvenuta in Sicilia, in provincia di Messina: due le cose da dire, la prima, è avvenuta in mare aperto, lontano dalla terra ferma, ed è stata molto leggera, uno virgola sei gradi.

E’ stata sempre di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter un sisma localizzato nella regione Marche, un’altra delle regioni ad alta attività sismica d’Italia, dove comunque sono anni che non si registrano scosse importanti. Infine segnaliamo il sisma principale delle ultime ore, quello della serata di ieri, ore 20:03, vicino a Roccamonfina, località della provincia di Caserta. La scossa in questione ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter ed è stata individuata vicino a Galluccio e Conca della Campania, nonché a 41 chilometri da Caserta e a 43 da Aversa.

