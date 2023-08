Terremoto oggi Gubbio M 2.1/ Ingv ultime notizie, trema anche l’isola di Lipari

In Italia, secondo i dati recenti che arrivano dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), fino a questo momento non ci sono per fortuna state scosse di terremoto oggi, domenica 27 agosto, di entità al di sopra dei 2 gradi sulla scala Richter. L’ultima risale alla tarda serata di ieri, nella provincia di Perugia, ma non ha destato particolare preoccupazione.

Terremoto oggi Empoli M 2.0/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Siracusa

L’episodio sismico di magnitudo 2.1 sulla scala Richter è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma alle ore 22:15 con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 43.3970, 12.5160 ad una profondità di 6 km. I comuni più vicini sono quello di Gubbio e quello di Pietralunga. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione, a differenza di quanto accadde nella medesima zona a marzo e aprile di quest’anno, quando ci fu una serie di terremoti molto più allarmanti. Il più forte in quella occasione fu di magnitudo 4.6 sulla scala Richter.

Terremoto oggi Messina M 2.4/ Ingv ultime notizie, altre lievi scosse in Sicilia e Calabria

TERREMOTO OGGI: TREMA ANCORA LA SICILIA

Per quel che concerne le scosse di terremoto di oggi di minore entità, è da segnalare che continua a tremare anche la Sicilia. In particolare, un episodio sismico di magnitudo 1.8 sulla scala Richter è stato riscontrato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) sull’isola di Lipari, con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4860, 14.9460 ad una profondità di 3 km. Il fenomeno non è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale.

Due scosse questa mattina si sono verificate inoltre a Fregona, in provincia di Viterbo. Entrambe di magnitudo 1.6 sulla scala Richter: una alle 04:29 e una alle 04:45. L’epicentro è stato localizzato a coordinate geografiche (lat, lon) 46.0530, 12.3400 ad una profondità di 6 km. Tra i comuni vicini ci sono anche Vittorio Veneto, Sarmede e Cappella Maggiore. Anche in questo caso comunque la lieve entità non ha dato preoccupazione agli abitanti della zona.

TERREMOTO OGGI A COSENZA, M 2.1/ Ultime notizie Ingv: trema ancora la Calabria

© RIPRODUZIONE RISERVATA