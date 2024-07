L’Italia continua a vivere una fase di tranquillità per quanto riguarda le scosse di terremoto, e basta scorrere l’elenco di quelle che si sono verificate oggi per capirlo. Come segnalato dall’Ingv attraverso il suo consueto bollettino, nelle ultime 24 ore si sono registrati pochissimi movimenti tellurici e se si prendono in considerazione solo quelli odierni, nessuna scossa di terremoto ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma più forte, se così possiamo chiamarlo, è stato quello localizzato nel centro della nostra penisola, nella regione Lazio, precisamente a due chilometri da Amatrice, in provincia di Rieti.

Il sisma è avvenuto 8 minuti dopo la mezzanotte di ieri, ed ha avuto una magnitudo di soli 1.7 gradi sulla scala Richter: Amatrice, località distante 30 chilometri da L’Aquila, capoluogo dell’Abruzzo, non avrà probabilmente nemmeno udito la scossa. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in mare, precisamente lungo la costa calabrese, a circa 58 chilometri da Reggio Calabria.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA A REGGIO CALABRIA, MENTRE IERI…

Si è trattato anche in questo caso di un evento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, quindi ulteriormente più lieve rispetto al sisma laziale. La scossa di terremoto calabrese è stata localizzata in mare alle ore 00:51 della notte scorsa, e non ha ovviamente avuto alcuna conseguenza su edifici o popolazione locale.

In merito infine alle scosse di terremoto registrate ieri che non vi abbiamo ancora riportato, si segnala un evento a due chilometri a nord est di Terme Vigliatore. Siamo di preciso in Sicilia, a circa 34 chilometri dalla città di Messina, e la scossa delle ore 19:28 di ieri ha avuto una magnitudo di 2.,3 gradi sulla scala Richter. Infine è stata segnalata dall’Ingv una scossa di terremoto sempre nelle regioni del sud, di preciso a quattro chilometri a nord del comune di Ricigliano, in provincia di Salerno, ma ad una trentina di chilometri da Potenza. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi e anche per questo evento non si è registrato nulla di significativo.