Sono tante le scosse di terremoto che l’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, fortunatamente tutte senza alcuna conseguenza su edifici o persone. Si tratta di scosse tutto sommato lievi che per lo più hanno avuto origini nei mari che bagnano la zona sud della nostra penisola, ad eccezione della scossa di terremoto segnalata oggi nella regione Lazio, a quattro chilometri a ovest di Amatrice, provincia di Rieti. La cittadina, divenuta tristemente famosa pochi anni fa proprio per un devastante sisma, ha visto la terra tremare con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter alle ore 4:53 di questa mattina.

Siamo a circa 35 chilometri da L’Aquila, e non sono stati segnalati danni ne tanto meno dei feriti. Alle ore 1:21 della notte passata, invece, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.0 gradi nel mar Tirreno Meridionale, a circa 70 chilometri da Cosenza e Lamezia Terme, mentre alle ore 3:26 ha tremato l’altra costa dell’Italia, quella adriatica.

TERREMOTO OGGI, SISMA NELLE MARCHE E IN ALBANIA

In questo secondo caso l’evento tellurico ha avuto origine lungo la costa marchigiana, fra le due cittadine di Pesaro e Fano, in mare aperto (la magnitudo è stata di 2.6 gradi sulla scala Richter). Un’altra scossa è stata segnalata nel Tirreno meridionale, sempre lontano dalla terraferma, alle ore 4:13 di oggi con una potenza di 2.2 gradi sulla scala Richter, e infine, viene segnalato un sisma lungo la costa albanese settentrionale, di magnitudo 4.4 gradi.

L’evento è avvenuto quando in Italia erano le 2:42 della scorsa notte e al momento non vi sono segnalazioni particolari. Grazie al fatto che il sisma ha avuto origine nelle acque, ha sicuramente attutito i suoi effetti, in ogni caso una scossa di magnitudo 4.4 gradi non viene definita devastante anche se viene sicuramente udita dai residenti interessanti dal sisma. Siamo in attesa di eventuali altri movimenti tellurici per la giornata di oggi.