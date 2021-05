Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, paura vicino a Pozzuoli

Ecco le scosse di terremoto che sono state registrate oggi in Italia a cominciare da quella verificatasi nei Campi Flegrei, nei pressi di Pozzuoli, nella regione Campania. Si è trattato di un evento di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 9:08 di stamane, con un epicentro con coordinate geografiche pari a 40.82 gradi di latitudine e 14.15 di longitudine, ad una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare.

L’epicentro è stato localizzato di preciso in zona Agnano-Pisciarelli, nei pressi del vulcano Solfatara, e come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, l’evento è stato accompagnato da alcuni boati avvertiti dagli abitanti della zona. Inoltre, prima della scossa suddetta, la terra ha tremato in maniera più lieve, con due movimenti tellurici di magnitudo 0.8 e 0.9 gradi. La scossa è stata sentita in particolare in quel di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano e Napoli, e l’amministrazione comunale ha fatto sapere che assieme all’ufficio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli, sta seguendo l’evolversi della situazione in tempo reale.

TERREMOTO OGGI NEI CAMPI FLEGREI E NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, precisamente in mare aperto nel mar Tirreno meridionale, con una magnitudo di 3.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle ore 7:07 di questa mattina, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.98 gradi di latitudine, 15.53 di longitudine, e una profondità di ben 209 chilometri sotto il livello del mare. Essendo avvenuto lontano dalla terraferma, nessun comune ha avvertito la scossa, mentre la città più vicina è risultata essere Lamezia Terme, a 69 chilometri di distanza dall’epicentro, seguita da Cosenza a 72. Segnaliamo infine un ultimo terremoto avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Torino, a quattro chilometri a nord est da Borgone Susa, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

