Terremoto oggi mar Adriatico M 2.9/ Ingv ultime notizie, trema anche il Tirreno

Si è verificata una nuova scossa di terremoto oggi in Italia, ancora una volta nel mar Adriatico Centrale, in mare aperto. Come riferisce il portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una scossa di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 9:41 di questa mattina, circa un’ora fa. Il luogo originario del sisma è stato segnalato con coordinate geografiche pari a 42.7 gradi di latitudine, 16.18 di longitudine e una profondità di 29 chilometri sotto i livelli del mare.

Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, e va a bissare quello registrato nella serata di ieri, precisamente alle ore 20:08, sempre nella stessa zona ma con una magnitudo inferiore, 2.5 gradi sulla scala Richter. Sempre nella serata di ieri si è verificata una scossa di magnitudo 2.3 gradi nel mar Tirreno Meridionale, vicino alla Sicilia, un sisma avvenuto alle ore 20:30, verificatosi a circa 80 chilometri di distanza da Palermo, e con una profondità, il cosiddetto ipocentro, di sette chilometri sotto il livello del mare.

In tutti e tre i casi non si sono verificati assolutamente danni a vie di comunicazione o strutture di edifici, ne tanto meno feriti o morti, anche perchè tutti e tre i terremoti sono avvenuti in mare aperto, il che ha fortemente attutito gli effetti. Resta il fatto che il mar Adriatico sta continuando a tremare, ed è ormai più di un mese che si registrano continue scosse. L’Ingv segnala anche un terremoto avvenuto oggi non in Italia, precisamente in Giappone, di magnitudo 6.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma si è verificato nella zona dove è avvenuto il terribile terremoto del 2011 a Fukushima, ed è stato localizzato alle ore 3:27 italiane, alle 10:27 locali. Il movimento tellurico ha avuto una profondità di 66 chilometri e siamo in attesa di dati su eventuali danni.

