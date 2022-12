Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

Andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, in Italia e nel resto del mondo. Come sempre facciamo affidamento sul portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno analizza e classifica i vari movimenti tellurici. Partiamo da quanto avvenuto in località Campi Flegrei, dove durante la notte passata, fra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre 2022, si sono verificate diverse scosse, a cominciare da quella di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 3:35.

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 40.8180 gradi di latitudine, 14.1460 di longitudine, e una profondità di 0 chilometri sotto il livello del mare, e ciò ovviamente ha aumentato la sua intensità, anche se lieve. Secondo quanto segnalato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), il terremoto di oggi è stato localizzato vicino a Bacoli, Quarto, Monte di Procida e Marano, mentre la città più vicina è risultata essere Pozzuoli, distante 6 chilometri dall’epicentro, con Napoli a 9, quindi Giugliano in Campania a 13.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE: I DETTAGLI INGV

Nessun danno è stato segnalato ne tanto meno dei feriti, e l’Ingv ha registrato altre due scosse superiori alla magnitudo 2.0 gradi in Campi Flegrei, di preciso alle ore 3:32 di 2.2 e alle ore 4:03 di 2.3. Fra le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, anche quella avvenuta in mare aperto presso il Tirreno Meridionale.

Si è trattato di un sisma di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore una e 26 minuti, e avente coordinate geografiche pari a 39.0120 gradi di latitudine, 15.5010 di longitudine, e una profondità di 200 chilometri sotto il livello del mare. Lamezia Terme, distante 71 chilometri è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Cosenza più staccata a 72, quindi Messina a 91 e infine Catanzaro a 95. Anche in questo caso non si sono verificati danni ne feriti.

