Terremoto oggi Campobasso M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

E’ mercoledì 12 luglio 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia nonché oltre i confini nazionali. L’ultimo sisma significativo è stato quello segnalato sul proprio sito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a quattro chilometri a sud di Macchia Valfortore, comune della provincia di Campobasso, dove si è verificato un sisma di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Potenza M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Macerata

Il terremoto è stato localizzato di preciso alle ore 2:46 della notte passata, fra martedì 11 e mercoledì 12 luglio 2023, e le sue coordinate geografiche, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 41.5620 gradi di latitudine, 14.9250 di longitudine e una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Celenza Valforte, Pietracatella, Carlantino, Gambatesa e Sant’Elia a Pianisi, comuni della provincia di Foggia e Campobasso, mentre la città con almeno 50mila chilometri più vicina al terremoto è risultata essere San Severo, distante 40 chilometri, seguita da Benevento a 49 e quindi Foggia a 53.

Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

TERREMOTO OGGI A POTENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi dall’Ingv a tre chilometri a sud ovest di Tramutola, in provincia di Potenza. Anche in questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato la notte scorsa, alle ore 1:46.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.3070 gradi di latitudine, 15.7530 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono state individuate le località di Montesano sulla Marcellana, Paterno, Padula, Marsicovetere e Casalbuono, provincia di Potenza e Salerno. Proprio Potenza è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 37 chilometri, con Battipaglia più staccata a 73, quindi Matera a 82. Le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui dovessero verificarsi altri movimenti tellurici importanti.

Terremoto oggi Potenza M 2.2/ Ingv ultime notizie, ancora scosse ad Ascoli Piceno

© RIPRODUZIONE RISERVATA