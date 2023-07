Terremoto oggi Potenza M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Macerata

Andiamo a scoprire anche oggi, martedì 11 luglio 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Secondo quanto comunicato dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “significativo” è stato quello localizzato a un chilometri a nord di Moliterno, in provincia di Potenza, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, sisma avvenuto alle ore 8:53 di oggi. Un’altra scossa è stata localizzata a un chilometro a nord ovest di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ascoli

Si è trattato di una scossa molto leggera, avendo avuto una magnitudo di soli 1.8 gradi sulla scala Richter, e il sisma è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:15 della notte passata, fra lunedì 10 e martedì 11 luglio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 42.9000 gradi di latitudine, 13.1470 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Ussita, Visso, Preci, Bolognola e Norcia, località della provincia di Macerata e Umbria essendo il sisma registrato a cavallo fra Umbria e Marche. Foligno, distante 37 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma, con Teramo a 53, quindi Terni a 56.

Terremoto oggi Potenza M 2.2/ Ingv ultime notizie, ancora scosse ad Ascoli Piceno

TERREMOTO OGGI A POTENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a tre chilometri a sud di Sasso di Castalda, in provincia di Potenza. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:08 della notte scorsa.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.4770 gradi di latitudine, 15.7110 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello marino. Marsico Nuovo, Brienza, Abriola, Satriano di Lucania e Paterno, le località (tutte del potentino), individuate in zona, mentre Potenza è risultata essere la città più vicina, distante 20 chilometri, seguita da Battipaglia a 63 chilometri e infine Matera, capoluogo della Basilicata, a 78. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno provocato dei feriti ne tanto meno dei danni: in caso di nuovi sismi violenti saremo pronti ad aggiornarvi in maniera tempestiva.

Terremoto oggi Ascoli M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA