Terremoto oggi Campobasso M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pistoia

Delle nuove scosse di terremoto si sono verificate oggi in Italia così come segnalato dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo consueto bollettino aggiornato live, in tempo reale. L’ultimo evento tellurico importante è quello registrato a 4 chilometri di distanza da Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, nella regione Molise.

Il sisma è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:21 della notte scorsa, fra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 41.6580 gradi di latitudine, 14.8680 di longitudine e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni localizzati in zona sono stati Ripabottoni, Monacilioni, Bonefro, Provvidenti e Macchia Valforte, tutti della provincia di Campobasso. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere la pugliese San Severo, distante 43 chilometri, con Benevento più staccata a 59, quindi Foggia a 60 e infine Caserta a 79.

TERREMOTO OGGI A PISTOIA E MALTA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Toscana, di preciso a 6 chilometri a nord est della località di Pistoia. Il sisma in questo caso è stato di magnitudo 2,2 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 00 e 21 minuti, poco dopo la mezzanotte di ieri. Le sue coordinate geografiche sono state 43.9780 gradi di latitudine, 10.9650 di longitudine e l’ipocentro, la profondità, di 53 chilometri sotto il livello marino.

Montale, Montemurlo, Agliana, Vaiano e Cantagallo, comuni della provincia di Prato e Pistoia, sono invece state le località individuate in zona, mentre Pistoia è stata la città più vicina all’epicentro, distante solo 6 chilometri. Da segnalare infine una scossa di terremoto oggi sull’isola di Malta di magnitudo 3,3 gradi alle ore 00 e 4 minuti. Tutte le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori movimenti importanti.

