Terremoto oggi Campobasso M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 4 agosto 2023, su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Come sempre facciamo riferimento al portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra live i vari movimenti tellurici e che ha segnalato una scossa a due chilometri a est di Cercemaggiore, in provincia di Campobasso.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:13 della notte passata, fra giovedì 3 e venerdì 4 agosto 2023, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.4630 gradi di latitudine, 14.7450 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Gildone, Cercepiccola, Jelsi, Riccia e Santa Croce del Sannio, tutte località della provincia di Campobasso, mentre la città più vicina è risultata essere Benevento, distante 37 chilometri dall’epicentro, con Caserta più staccata a 55 chilometri, quindi San Severo a 59.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto avvenute oggi, segnaliamo anche un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter localizzato al sud Italia, lungo il mar Tirreno Meridionale, lontano dalla costa. In questo caso il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma all’alba di oggi, precisamente alle ore 5 e 16 minuti, e le sue con coordinate geografiche sono state 38.5380 gradi di latitudine, 13.4380 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

Essendo il terremoto verificatosi lontano dalla costa, l’Ingv ha fatto sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, mentre, per quanto riguarda le città con almeno 50mila abitanti individuati in zona, segnalata Palermo a 47 chilometri di distanza, quindi Bagheria a 51 e infine Trapani a 99, tutte note località della Sicilia. Le scosse che abbiamo riportato su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

