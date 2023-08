Terremoto oggi Cosenza M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa di M 5.8 a Panama

Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nella giornata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Cosenza. Spulciando il bollettino delle scosse aggiornato live, in tempo reale, emerge che l’evento tellurico è stato registrato di preciso lungo la costa calabrese nord occidentale alle ore 9:20 di oggi ed ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato localizzato a quattro chilometri a sud est di Aquilonia, nella regione Campania, ed ha avuto una magnitudo leggera, solo 1.9 gradi sulla scala Richter, così come fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma.

L’evento tellurico è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 1:41 fra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto 2023, mentre le sue coordinate geografiche sono state 40.9660 gradi di latitudine, 15.5140 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Monteverde, Calitri, Lacedonia, Melfi, Bisaccia e Rapone, tutte località della provincia di Avellino, ma la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Potenza, distante 44 chilometri, con Cerignola più staccata a 47, quindi Foggia a 55, poi Battipaglia a 60.

TERREMOTO OGGI MACERATA E PANAMA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare un’altra scossa di terremoto lieve registrata oggi in Italia, precisamente quella avvenuta a 9 chilometri a ovest di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Il sisma in questione ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 1:36 della scorsa notte. A segnalarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma che ha fatto sapere che le sue coordinate geografiche sono state 42.9770 gradi di latitudine, 12.8970 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

In zona individuate le località di Sellano, Serravalle di Chienti, Pieve Torina, Valtopina e Foligno, comuni della provincia di Perugia e Macerata, mentre la città più vicina è risultata essere l’umbra Foligno, distante 16 chilometri dall’epicentro, con Perugia più staccata a 44 chilometri, quindi Terni a 51. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta a sud di Panama, in America centrale, un sisma di magnitudo 5.8 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 3:25 in Italia, le 19:25 di ieri ora locale.











