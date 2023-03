Terremoto oggi Campobasso M 2.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche nel Tirreno

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 23 marzo 2023, in Italia, e come sempre a segnalarlo è stato il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che si occupa di studiare, registrare e analizzare i vari movimenti tellurici. L’ultimo sisma in ordine di tempo è stato quello avvenuto in provincia di Campobasso (precisamente a Sant’Elia a Pianisi), con una magnitudo di 2.9 gradi alle ore 7:36 di questa mattina. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Emilia Romagna, precisamente a quattro chilometri a sud di Cervia, in provincia di Ravenna.

Il terremoto di oggi ha avuto una magnitudo molto lieve, pari a 1.7 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 1:25 della notte passata, fra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 44.2240 gradi di latitudine, 12.3380 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati individuati i comuni di Cesenatico, Gambettola, Igea Marina e Gatteo, tutte località della provincia di Forlì-Cesena e Ravenna. Proprio Cesena è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 12 chilometri, con Forlì più staccata a 24, quindi Ravenna, Rimini e Faenza.

TERREMOTO OGGI NEL TIRRENO MERIDIONALE: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi in mare, precisamente nel Tirreno Meridionale, con una magnitudo sempre di 1.7 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato nei pressi di Villafranca Tirrena, nel messinese, e Messina è stata la città più vicina all’epicentro, distante 26 chilometri, con Reggio Calabria a 38 e quindi Acireale a 91 chilometri di distanza.

L’evento tellurico è avvenuto alle ore 2:14 della notte scorsa e le sue coordinate geografiche, come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 38.4070 gradi di latitudine, 15.4230 di longitudine, e una profondità di 74 chilometri sotto il livello del mare. Da segnalare infine una scossa di terremoto avvenuta oggi nelle Filippine di magnitudo 5.7 gradi sulla scala Richter e una lungo il confine fra la Grecia e l’Albania con una magnitudo di 4.5 gradi.

