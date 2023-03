Terremoto oggi Campobasso M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

E’ stata segnalata una scossa di terremoto nella giornata di oggi in provincia di Campobasso. Il sisma è stato segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ed è avvenuto di preciso a 4 chilometri a nord della località di Sant’Elia a Pianisi, ed ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter. L’evento tellurico, come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato registrato alle ore 2:20 della notte passata, fra martedì 28 e mercoledì 29 marzo 2023, localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 41.6530 gradi di latitudine, 14.8660 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare.

Israele, riforma della giustizia: Netanyahu la blocca/ “Così evitiamo guerra civile”

In zona individuati i Comuni di Ripabottoni, Monacilioni, Macchia Valforte, Petracatella e Bonefro, tutte località della provincia di Campobasso, mentre la città con 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere San Severo, distante 43 chilometri, con Benevento a 59, quindi Foggia a 60.

TERREMOTO OGGI FOGGIA M 2.1, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata alle ore mezzanotte e 42 minuti in Puglia, di preciso a otto chilometri a sud est di Zapponeta, località della provincia di Foggia. In questo caso il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e classificato con le seguenti coordinate geografiche: 41.3840 gradi di latitudine, 15.9870 di longitudine, e l’ipocentro, la profondità, di 6 chilometri sotto il livello del mare.

Alessandro Asoli “Avvelenai i genitori con penne al salmone"/ Arriva la confessione

Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia, Cerignola e Canosa di Puglia, località della provincia di Bari e Foggia, sono risultati essere i comuni più vicini al sisma, mentre la cittadina più prossima alla zona dell’epicentro è stata Barletta, distante 25 chilometri, con Manfredonia più staccata a 28 chilometri, quindi Andria a 31. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 gradi sulla scala Richter avvenuta in mare presso le isole Solomon alle ore 00 e 19 minuti italiane: non si registrano danno ne tanto meno dei feriti.

LEGGI ANCHE:

iOS 16.4: download e novità aggiornamento iPhone/ Come scaricarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA