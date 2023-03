Terremoto oggi Perugia M 1.5/ Ingv ultime notizie, lieve sisma a Massa Martana

Andiamo a scoprire anche oggi, sabato 25 marzo 2023, quali sono state le scosse di terremoto principali verificatesi principalmente sul nostro territorio. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il suo portale online aggiornato in tempo reale, di recente è stato segnalato un movimento tellurico molto lieve a cinque chilometri a nord ovest di Massa Martana, in provincia di Perugia, nella regione Umbria.

Si è trattato di un sisma di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte scorsa, alle ore 2:57, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.8180 gradi di latitudine, 12.4980 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Giano dell’Umbria, Todi, Collazzone, Gualdo Cattaneo e Fratta Todina, tutte località del perugino. La città con 50mila abitanti più vicina all’epicentro del terremoto di oggi è invece risultata essere Foligno, distante 23 chilometri, con Terni a 31 e quindi Perugia a 33.

TERREMOTO OGGI A GUALDO CATTANEO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi è stata segnalata a pochi chilometri di distanza dalla precedente, precisamente a quattro chilometri a sud ovest di Gualdo Cattaneo, sempre in provincia di Perugia. In questo caso il movimento tellurico è stato di 1.3 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 2:43 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 42.8840 gradi di latitudine, 15.5220 gradi di longitudine e una profondità, il cosiddetto ipocentro, pari a 10 chilometri sotto il livello del mare.

I Comuni in zona individuati sono stati quelli di Collazzone, Bevagna e Montefalco, e anche in questo caso Foligno è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante solo 17 chilometri, con Perugia a 27, quindi Terni a 37 e Viterbo a 62. Entrambe le scosse di terremoto registrate oggi a Perugia non hanno ovviamente causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altre scosse di terremoto significative.

