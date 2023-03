Terremoto oggi Isernia M 3.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

E’ lunedì 27 marzo 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto più gravi verificatesi nelle ultime ore in Italia e non solo. Come si legge sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale geografico, l’ultimo evento tellurico in ordine di tempo è quello avvenuto a tre chilometri a sud di Vastogirardi, in provincia di Isernia. Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 3.0 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:35 della notte passata, fra domenica 26 e lunedì 27 marzo 2023.

L’evento tellurico ha avuto delle coordinate geografiche pari a 41.7450 gradi di latitudine, 14.2580 di longitudine, e l’ipocentro, una profondità, pari a 20 chilometri sotto il livello del mare. Numerosi i comuni individuati in zona, fra cui Carovilli, Roccasicura, San Pietro Avellana, Forlì del Sannio e infine Pescolanciano. Per quanto riguarda invece le città con almeno 50mila abitanti più vicine all’epicentro, l’INGV, ha localizzato Chieti, distante 68 chilometri, quindi Caserta a 75 e infine Pescara, staccata a 80 km di distanza.

TERREMOTO OGGI MESSINA M 1.7: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata nella giornata di oggi in Sicilia, precisamente a cinque chilometri a sud ovest di Moio Alcantara, provincia di Messina. L’evento tellurico è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 26 minuti, e classificato con un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.8580 gradi di latitudine, 15.0330 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), il sisma è stato localizzato vicino a Malvagna, Randazzo, Castiglione di Sicilia e Roccella Valdemone, comuni della provincia di Messina e Catania, mentre la città più vicina al sisma è risultata essere Acireale, distante 30 chilometri, con Catania più staccata a 40, quindi Messina a 59. Le scosse di terremoto di oggi riportate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi nel caso in cui dovessero verificarsi altri movimenti tellurici importanti.

