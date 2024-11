Confermando la tendenza che abbiamo visto già nei giorni scorsi, il bollettino delle scosse di terremoto oggi emesso dall’Ingv (almeno, per quanto riguarda la situazione nel momento in cui scriviamo, poi non mancheremo di aggiornare questo articolo con tutte le eventuali novità) ci parla di una domenica mattina piuttosto tranquilla, senza grandi eventi degni di nota: complessivamente da mezzanotte alle sette e 14 del mattino – ovvero il momento in cui si è registrato l’ultimo evento – le scosse di terremoto sono state esattamente dieci, tutte (una esclusa) abbondantemente sotto la soglia del 2 di magnitudo.

Soffermandoci proprio su quel terremoto che nelle ultime ore ha superato il 2 sulla scala Richter, vale la pena sottolineare che non è da ricondurre al nostro bel territorio: secondo i dati raccolti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – infatti – il suo epicentro è da ricondurre grosso modo al confine tra Svizzera e Germania, con una potenza di 2.3 ed un ipocentro (ovvero: la profondità rispetto alla crosta terrestre) di 10 km che sembra averne attutito gli effetti e la percezione sui residenti dell’area.

Tutte le scosse di terremoto oggi registrate dall’Ingv in Italia: da Campobasso a L’Aquila

Per quanto riguarda – invece – le scosse di terremoto oggi riconducibili al nostro bello ‘stivale’, vale certamente la pena porre innanzitutto l’accento su quella scossa da 1.8 di magnitudo che si è registrata poco dopo lo scoccare delle 3 di notte (esattamente alle 3:12) in quel di San Massimo, piccolo comune alle porte di Campobasso: anche in questo caso, grazie ad un ipocentro di circa 7 km di profondità la scossa è stata largamente attutita e per ora non sono arrivate notizie su eventuali danni arrecati dal (comunque lieve) evento tellurico.

D’altra parte – sempre restando in Italia e riferendoci ai dati contenuti nel bollettino giornaliero dell’Ingv – tra le scosse di terremoto oggi registrate più importanti, ne portiamo alla vostra attenzione solamente altre tre, ovvero quelle tra le 10 che hanno superato l’1 di magnitudo: la prima risale all’una di notte e ha raggiunto un’intensità di 1.2 alle porte del comune di Norcia, seguita da una scossa da esattamente 1 sulla scala Richter rilevata alle 4:19 in quel di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) ed infine da una terza da 1.2 sulla scala tellurica che alle 5:18 ha coinvolto il territorio di L’Aquila.