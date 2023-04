Terremoto oggi Canale di Sicilia M 3.0/ Ingv ultime notizie: sisma a Malta e in India

IL TERREMOTO DI OGGI NEL CANALE DI SICILIA A SUD DI MALTA: SCOSSA M 3.0

La Pasqua porta con sé in dote finora una situazione tutto sommato tranquilla per le scosse di terremoto oggi in tutta Italia, mentre non si può dire lo stesso delle situazioni che stanno vivendo Malta e soprattutto l’India. Ma andiamo con calma e procediamo con la rassegna quotidiana con le ultime scosse giunte più vicine ai nostri confini (non si segnalano infatti alcun terremoto oggi di particolare rilevanza nelle varie Regioni italiane).

A sud di Malta invece, nel Canale di Sicilia, alle ore 9.08 è stata registrata una scossa di terremoto pari al grado M 3.0 Richter, con ipocentro calcolato a circa 10 km sotto la profondità del mare e distante dall’isola di Malta circa 100 chilometri. Non si segnalano per fortuna danni particolari a cose e o persone in quanto per fortuna il terremoto è avvenuto a netta distanza dalla terra ferma in quel Canale di Sicilia che già nel mese di gennaio ha presentato diverse situazioni sismiche di ingente entità.

TERREMOTO OGGI IN INDIA: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE

Il terremoto oggi che invece ha più preoccupato gli istituti sismologici internazionali è certamente quello avvenuto al largo dell’India in pieno Oceano Indiano: il centro terremoti INGV registra alle ore 9.46 una vasta scossa di grado M 5.5 ad una profondità di ipocentro pari a circa 20km sotto li livello del mare.

L’epicentro è stato localizzato a Est dell’Isola di Car Nicobar, capoluogo del distretto delle Nicobare: si tratta del territorio federato delle Andamane e Nicobare. Secondo quanto riportano le agenzie internazionali al momento non vi sarebbero danni o feriti in quanto anche in questo caso il terremoto è avvenuto al largo dalla terra ferma. Attorno alle ore 12.31 una nuova scossa sismica sempre in India e sempre nella medesima area ha innalzato ulteriormente il grado di magnitudo (5.7) ma al momento si aspettano ancora eventuali notizie circa danni o feriti.

