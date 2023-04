Terremoto oggi Parma M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Campobasso

Andiamo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto più importanti che si sono verificate in Italia oggi, sabato 8 aprile 2023 e vigilia di Pasqua. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha come sempre aggiornato live il suo bollettino, segnalando un evento tellurico a due chilometri da Compiano, in provincia di Parma, con una magnitudo di 3.0 gradi (ore 7:42 di questa mattina). Sempre l’Ingv ha registrato un movimento a due chilometri a nord ovest della località di Montagano, in provincia di Campobasso. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 1 e 06 minuti fra venerdì 7 e sabato 8 aprile 2023.

Secondo quanto localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del terremoto sono state 41.6570 gradi di latitudine, 14.6580 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Limosano, Petrella Tifernina, Ripalimosani, Sant’Angelo Limosano e Matrice, mentre a livello di città con almeno 50mila abitanti si segnala Benevento, distante 60 chilometri dall’epicentro, con San Severo alla stessa distanza, quindi Caserta a 70 e infine Foggia a 77.

TERREMOTO OGGI PROVINCIA DI RIETI M 1.3: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi è stata segnalata una scossa di terremoto di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter avvenuta a 3 chilometri a sud est di Amatrice, in provincia di Rieti. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto alle ore 2 e 16 minuti fra venerdì 7 e sabato 8 aprile 2023, e localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.6150 gradi di latitudine, 13.3130 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Da segnalare in zona i comuni di Campotosto, Accumoli, Capitignano, Montereale e Cittareale, località che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine. L’Aquila, distante 30 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Teramo più staccata a 33. Entrambe le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti. Come sempre saremo pronti a fornirvi ulteriori aggiornamenti nel caso in cui si dovesse verificare oggi altre scosse di terremoto.

